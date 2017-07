Snímek společně tvůrci představili v úterý v Karlových Varech.

Úspěšná byla již kniha. Miloš Urban za ni v roce 2001 získal Magnesii Literu. Děj filmu je stejně jako jeho předloha situován do krajiny severních Čech, pod vrch Vlhošť a do blízkého Českého ráje. Filmaři mají v tuto chvíli za sebou první ze čtyř etap natáčení.

Simona Zmrzlá hraje krásku, do níž se hlavní postava zamiluje.

FOTO: Film Hastrman

Karel Dobrý řekl Novinkám.cz, že Hastrmana četl hned, když vyšel. Uhranulo ho totiž už Sedmikostelí, tedy také Urbanova kniha. A zda má s postavou něco společného? „Myslím si, že každý člověk má s touhle postavou něco společného. Je o ukrytých vášních. O sebespalujícím vnitřním světě,“ uvedl.

V Hastrmanovi si zahrají známí čeští herci. Hlavní roli svěřili tvůrci filmu Karlu Dobrému. Na snímku s Jiřím Lábusem.

FOTO: Film Hastrman

Přiznal, že by také chtěl procházet stoletími, stejně jako Hastrman: „Bavila by mě na tom ta možnost napravit ty chyby, které člověk zkraje, z neznalosti napáchal… Spoustu věcí bych vrátil. Udělal líp. Už jenom ta možnost dlouhého života by mi dala tu možnost ty voloviny napravit.“

Na dotaz, kolik je nahrávacích dnů, reagoval: „Dohromady 39. Z toho devět je odtočeno. Zbývá 30.“

Trvalo to roky

Knížku si záhy po přečtení zamiloval i Ondřej Havelka. „Protože je krásná. Od té chvíle, co jsem si ji přečetl, sním o tom, že by to mohl být hezký film. Ale to už je asi deset let. Film se rodí hodně dlouho.“

Režie Hastrmana se ujal Ondřej Havelka.

FOTO: Film Hastrman

Doplnil, že jen tři roky trvalo, než se napsal scénář. Oproti knize v něm udělali několik změn: „Více než na politický thriller, který obsahuje 2. díl toho románu, jsme vsadili na ukázání krás a kouzla české krajiny. Na ten přirozený vztah lidí v 19. století k té krajině, životu, soužití s přírodou. Ekologie je spíše v pozadí, ale přítomna bude.“

Také on by, podobně jako Karel Dobrý, chtěl procházet staletími: „Bylo by to výborné.“ Prý by se ani nebál samoty. „Já si myslím, že kdybych už přistoupil na to, že budu bezvěký, mistr Makropulos, tak bych to musel zkrátka přijmout. Žít s tím.“

Premiéra bude v dubnu

Děj filmu, jehož scénář napsal Ondřej Havelka společně s Petrem Hudským, se odehrává na vesnici 19. století, ze které se nakonec přesouvá do současnosti.

Příběh nešťastné lásky, která se vedle lásky k přírodě stane smyslem Hastrmanova života i zkázy, tak vyvrcholí v kulisách dnešní společnosti. Otázkami pro diváky zůstává, jak hlavní hrdina svou srdeční krajinu pomstí a co bude s Katynkou.

Roli dostal také Vladimír Polívka.

FOTO: Film Hastrman

Vedle Karla Dobrého si ve snímku zahraje Simona Zmrzlá, Jiří Lábus, Norbert Lichý, David Novotný, Vladimír Polívka, Jiří Maryško nebo Jan Kolařík. Příběh vzniká v produkci Čestmíra Kopeckého ze společnosti První veřejnoprávní, v koprodukci s Českou televizí, Barrandov Studiem a za podpory Státního fondu kinematografie.

Film bude mít v kinech premiéru 19. dubna 2018.