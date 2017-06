Thurmanová v lázeňském městě převezme Cenu prezidenta festivalu MFF KV. Podle informací Novinek.cz dorazila do Varů ve čtvrtek nad ránem. Oficiálně se zúčastní pátečního zahájení akce. Ve městě pobude několik dnů. Následně se přesune do Prahy, kterou si chce také při návštěvě Česka prohlédnout.

Slavná bojovnice



Sedmačtyřicetiletá hollywoodská hvězda se proslavila hlavně díky diváckým hitům Pulp Fiction či Kill Bill, ve své filmografii má ovšem desítky titulů.

Objevila se v Nebezpečných známostech (1988), v komedie Proč kočka není pes? (1996) nebo v blockbusteru Batman a Robin (1997) a v Bídnících (1998). S Woodym Allenem natočila biografický příběh hudebníka Emmeta Raye Sladký ničema (1999) a za roli v televizním filmu režisérky Miry Nairové Duševní slepota (2002) získala Zlatý glóbus.

Z filmu Kill Bill

FOTO: Miramax

Po kultovní akční gangsterce s komediálními prvky Pulp Fiction, kde hrála např. s Johnem Travoltou, se stala velkou hvězdou. S Travoltou si pak zahrála ještě třeba ve snímku Buď v klidu (2005). Za zmínku stojí i film Kill Bill (2003) Quentina Tarantina nebo komedie Prime (2005). Režisér Lars von Trier ji obsadil do Nymfomanky (2013–2014).

STŘEDA: Porota filmového festivalu v Cannes pózuje na červeném koberci. Robert De Niro uprostřed krásných žen, vpravo Uma Thurmanová a vlevo Martina Gusmanová.

FOTO: Jean-Paul Pelissier , Reuters

V nejbližší době by diváci herečku měli vidět v připravovaných komediích jako The Brits Are Coming a The War With Grandpa s Robertem de Nirem a Christopherem Walkenem.