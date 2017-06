Jak to chodí v korporacích? Napoví karlovarský soutěžní film z Francie

Do těch velkých budov je sice přes skleněné venkovní stěny vidět, ale ani tak vlastně moc netušíme, co se v nich odehrává. Nakouknout do světa nadnárodních firem teď můžeme ve francouzském etickém dramatu režiséra Nicolase Silhola Korporace, které bude na MFF Karlovy Vary soutěžit o Křišťálový glóbus.