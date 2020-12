Posměch už pominul. Alena Zemančíková o krakovské čtvrti Nowa Huta

V polských městech je hodně moderních kostelů, často jsou to ovšem dost strašné betonové brutalistní stavby. Archa Páně, která proces budování kostelů na sídlištích otevřela, je naopak stavba elegantní zvenčí i zevnitř a k celkovému těžkopádnému charakteru zástavby se vlastně nehodí. Je nekonvenční, ba progresivní: Ježíš od sochaře Bronisława Chromého jako by tu v extatickém prohnutí letěl prostorem, na stěně jsou Mariuszem Lipińskim (ročník 1945) vymalované pašije, odehrávající se v předjarní krajině Haliče: rolníci, řemeslníci, obchodníci, kněží a židé provozují své činnosti a živnosti a mezitím Spasitel vykoná pár zázraků, je chycen, odsouzen, ukřižován a vstane z mrtvých za všeobecné lhostejnosti.

Reprezentativním prostorem Nowe Huty je Plac Centralny, dnes pojmenovaný po prezidentu Reaganovi. Centrální to náměstí je i není, protože jím jednotná urbanistická koncepce končí a otvírá se do krajiny. Tímto směrem se pokračování výstavby už nekonalo.

Odhlédnu-li od osoby a poměrů, nemůžu říct, že by to byla úplně mizerná socha. Je mnohonásobně nadživotní (ale to i místo, kde stála) a zobrazuje odhodlaného muže v rozepnutém kabátě, kráčejícího vpřed se zachmuřeným výrazem. Přezdívalo se mu „Lenin na procházce“, ale povaze sochy to neodpovídá, Lenin rozhodně nekráčí nijak ležérně. Lenin na bruslích, který by se do Krakova hodil, tehdy pochopitelně nebyl možný.