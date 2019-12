Kulturní zážitky roku 2019 vybírají: Švácha, Uhlová, Prokop, Šimonová, Pehe a Romportl

Jakožto historika a kritika moderní architektury mě v tomto roce nejvíce potěšily výsledky Grand Prix Obce architektů – Národní ceny za architekturu a vítězství obytného souboru Corso Pod Lipami v Řevnicích od Lukáše Ehla , Tomáše Koumara – a Aleny Šrámkové . Beru to jako oprávněnou poctu této velké architektce, která se letos dožila devadesáti let. Někteří ji označují za první dámu české architektury. Její stavby však nijak „dámsky“ nevyznívají; jsou poctivé, obyčejné, pravdivé a založené na hlubokém přemýšlení. O tom se koneckonců každý může přesvědčit na výstavě díla Aleny Šrámkové v pražském Museu Kampa , kterou připravila Radomíra Sedláková a kterou lze navštívit ještě i v lednu.

Kameramanské mistrovství Jaroslava Kučery stojí v pozadí filmů Až přijde kocour, Sedmikrásky či Všichni dobří rodáci. V šedesátých a sedmdesátých letech pak točil němá home videa, kde si zkoušel experimentální postupy a zaznamenával svůj život s Věrou Chytilovou, kterou v nich takřka nepoznáte. Kučera byl asi introvert, na záběrech skoro vždy mlčí. A to ticho, zranitelnost a nostalgie svobodné rodiny žijící ve světě, který svobodu ztrácí, se promítly i do výsledného filmu Jaroslav Kučera Deník sestříhaného Jakubem Felcmanem se skvostnou hudbou na hranici elektroniky a post-rocku od Aid Kida. Dokument Jeskyně Feráse Fajáda zase ukazuje snahu doktorky Amani Ballorové udržet chod syrské nemocnice v Rusy a Asadem bombardované Ghútě. Pomalý obraz destrukce, stresu, docházejících zdrojů, utrpení, kde už není pro náboženství místo. A chirurg, jenž si k operacím pouští z mobilu klasiku jak v americkém filmu. Přál bych to vidět všem, kdo v Česku opakují, že by uprchlíci – jimiž se nakonec stali i někteří doktoři ze zničené nemocnice – měli pomáhat doma.

Zatímco jsme celý listopad nezřízeně oslavovali Listopad (jenom „zakladatelé OF“ by zaplnili Činoherní klub asi desetkrát, o počtu statečných z Národní ani nemluvě), uvedli na Prima ZOOM nenápadně v nočních hodinách dokument Wernera Herzoga Svět podle Gorbačova z roku 2018. Starý německý režisér se ptá starého sovětského státníka, jak to tehdy bylo, jak na to vzpomíná… Ten svět byl rozdělený, přezbrojený a unavený studenou válkou, ale ti muži, kteří jej řídili, ještě pamatovali tu poslední horkou a pokusili se jej (ať už byly jejich konkrétní motivace jakékoli) učinit bezpečnějším a nadějnějším. Nejen my jsme tomu tenkrát věřili. Nepodařilo se to. Zbyly unavené, smutné oči starých mužů těžko hledajících slova. V listopadu opravdu bylo na co vzpomínat.