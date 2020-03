Knižní výběr Salonu: Vrba, Han Kang, Šimáček a Beran

Rybník, umělé jezero v krajině, se pomalu proměňuje v čase, nicméně proti rychlosti a zvratům lidských dějin je vlastně neměnným svědkem. Soubor pěti povídek (nominovaný na Magnesii Litera za prózu), které kromě názvu zařazuje na časovou osu uvedený letopočet v závorce, je v současné české literatuře výjimečný tím, že místo širokého lineárního záběru sleduje a popisuje konfrontaci velkých a malých dějin opakovaně na velice krátkém úseku – v letech 1639, 1945, 1956, 1958 a 1996. Přitom rybník Jakub u Dymokur hraje ve všech příbězích jen symbolickou roli. Z nezvykle jazykově propracovaných povídek vyniká především ta druhá, o konfliktu sedláka se dvěma opilými vojáky Rudé armády. Je taky připomenutím, že stojí za to bojovat v domněle prohraných bitvách až do konce. A nebát se a nevzdávat to.

(Vybral Jakub Šofar.)