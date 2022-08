Jak mohl vyjít Máj. Sloupek Štefana Švece

Poslal jednoho ze svých kumpánů do univerzitní knihovny, kde Zimmermann pracoval. Zde si nasazený bílý kůň od cenzora vyžádal k půjčení jeho vlastní knihu o starých klášterech, kterou obvykle četl málokdo. Dobrý abbé, polichocen zájmem o své ruiny zapředl s mladíkem hovor. Ten ho obratně stočil k soudobému písemnictví, přičemž se oba shodli, že v Praze je příliš bezbožných a nemravných lidí a málo dobré literatury, jež by je napravovala. Naštěstí, jak pravil nasazený dohazovač, právě on náhodou zná mladého muže, který napsal báseň líčící marnost světa a především zaslouženou odplatu hříchu v nejživějších barvách. Potřeboval by ale, než předá text cenzuře, otcovskou radu moudrého kněze, jemuž by text mohl přečíst.