Esej Pavla Barši: Dobývat se do otevřených dveří. Spustí vydání Michéovy knihy konzervativní revoluci na české levici?

Na akademické úrovni otevřela diskusi o vztahu levice a lidských práv kniha Samuela Moyna The Last Utopia: Human Rights in History (Poslední utopie: Lidská práva v dějinách, 2010; český překlad má na tento rok v edičním plánu nakladatelství Rybka Publishers). Moyn v ní tvrdí, že internacionalisticky pojatá lidská práva vystřídala během sedmdesátých let socialismus v roli emancipační utopie. Ruku v ruce s rozvojem a sílením globálního lidskoprávního hnutí (jehož součástí byly i disidentské skupiny ve východní Evropě typu Charty 77) šel nástup neoliberalismu, přičemž oba dosáhly svého triumfu s pádem sovětských režimů před třiceti lety. Toto konstatování přivedlo některé levicové autory k obvinění lidskoprávního hnutí z přímého podílu na nastolení globalizovaného kapitalismu.