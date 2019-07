Apolena Rychlíková: O kultuře sexismu

Poprvé jsem výzvu, týkající se hypotetického znásilnění mé osoby, slyšela už v dospívání. Tehdy mě to ani nijak nepřekvapilo. Různé sexistické narážky, drsný humor na adresu holčičího vzhledu, debaty o tom, která by potřebovala jak „protáhnout“ – to všechno byla běžná součást naší puberty. V tom jsme vyrůstaly a často jsme k vytváření tohoto typu chování samy přispívaly.