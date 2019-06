Štěpán Kučera, SALON, Právo

Autor díky pečlivé práci s archivními prameny i pamětnickými výpověďmi dokládá, že Bušta byl mladík plný komplexů, Felkl zase milující manžel se zálibou v hudbě či květinách a Čurda se za jiných okolností mohl stát národním hrdinou.

Doležal si dovolí jistou hravost v názvech kapitol, občas užije jadrné slovo nebo působivý poetický obraz. Ovšem není tak nezaujatý, jak by se mohlo na první pohled zdát podle dokumentárního stylu vyprávění (i podle nakladatelské anotace, kde čteme, že autor „nesoudí lidi ani dějiny“); stačí nalistovat třeba dvě v knize přetištěné fotografie: na jedné je partyzán Karel Pulec, podle autora „sympatický svalnatý atlet, skvělý lyžař a běžec“, zatímco na druhé Karel Čurda nesoucí „výraz jednoduchého hejska, který si hraje na to, že poznal velký svět“. Jak by se asi proměnil popis obou mladíků, kdybychom u fotek prohodili jména?

Knížka nabízí řadu silných míst klenoucích se nad popisy jednotlivostí – třeba to, jak zrádci i hrdinové došli konečné jednoty v šachtových hrobech na hřbitově v Ďáblicích, kde „za války i po válce spočinula těla zavražděných odbojářů, (…) ale také těla nacistů, konfidentů gestapa (…) a stovek neznámých, bezdomovců, sebevrahů, předčasně zemřelých dětí, potracených plodů vyvezených sem z pražských nemocnic a ústavů“.

A jedna z posledních kapitol knihy dokládá, že zlo v nás s válkou pochopitelně neskončilo: „Alena Maryšková, dcera synovce Karla Čurdy, novinářům v roce 2017 řekla: Hanba za jeho čin nespravedlivě dopadla na naši rodinu. Učitelka na střední škole, když probírali tohle období, ukázala na moji neteř a řekla – tohle je potomek toho zrádce Čurdy!“ Ta krátká výpověď udeří s překvapivou silou.

Nad dokumentárními povídkami Miloše Doležala se nám mohou vybavit nejenom poznatky Hannah Arendtové, ale i experimenty psychologů Stanleyho Milgrama a Philipa Zimbarda. Možná každý z nás může být zrádcem nebo hrdinou a záleží hlavně na okolnostech. Hřbitov v Ďáblicích by o tom mohl vyprávět.

Miloš Doležal

Čurda z Hlíny

Host

FOTO: archív nakladatelství Host