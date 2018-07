Štefan Švec, SALON, Právo

Pro bulvární noviny je dlouhá těžká nemoc moc úřední, a tak tabu opisují jako nemoc „zákeřnou“. Vyvolává to dojem, že rakovina číhá za keřem, na koho by zase skočila. Na zákeřnou nemoc tak za posledních deset let umřely spousty celebrit, přičemž titulek svou tajemnou zákeřností vyvolá pozornost a v článku se pak dozvíme – ano, byla to ona: rakovina.

Noviny s velkými nadpisy ale potřebují vyvolávat emocí čím dál víc. Zákeřná nemoc začíná být ohraná. Strach, který nutí ke čtení, je třeba šroubovat, a tak už se rakovina, tabu netabu, dostává i do titulků. Slovo zákeřná je ale přitom moc silné na to, aby se vypustilo, a tak se hitem křiklavých nekrologů stává „zákeřná rakovina“. Zákeřné rakovině už podlehli Josef Mladý (Blesk), Eva Skallová (extra.cz), Michal Pavlata (tnbiz.cz), komisař Schimanski (frekvence1.cz), Bořek Šípek (znovu Blesk) i řidič a dlouholetý přítel Karla Gotta Olda Havránek (super.cz). Řada z nich přitom zároveň „prohrála svůj boj s nemocí“, případně „odešla do hereckého/uměleckého/řidičského nebe“.

Zákeřná rakovina začíná být v bulváru podobně automatická jako brutální vražda. Brzy se začneme ptát, existuje-li i nějaká nebrutální, jemná a něžná vražda, případně nezákeřná rakovina. Je možné, že někde mají sympaticky přímočarou rakovinu, která člověka na procházce prostě kousne a je to. Anebo je rakovina zákeřná z principu, sedí v koutě a kuje pikle, zatímco jiné nemoci mají jiné vlastnosti. Veselý mor poletuje ulicemi, Společenská syfilis spojuje lidi a Vytrvalý parkinson čeká na svou příležitost, pokud ho o ni Zákeřná rakovina nepřipraví. Vidíte, konečně jsme na to se Světaznalou gonorrhoeou kápli.