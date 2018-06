Lenka Hloušková, Novinky

Příběh osudové vášnivé a komplikované lásky muže a ženy, kteří nedokáží žít spolu a nevydrží být bez sebe, české diváky jistě osloví. Nejen kulisami jejich velké vášně se totiž stávají události známé také jim, stalinismus, totalita i moderní Evropa.

Motto filmu lze shrnout do věty: „Všechno nevyřčené o lásce a ztrátě – a všechno, co pár od sebe vzdaluje – je zprostředkováno hudbou.“

V období budování stalinského Polska, ale také moderní západní Evropy se odehrává příběh zpěvačky Zuly a skladatele Wiktora. V kulisách Varšavy, Berlína a Paříže zní jazzová a folklorní hudba a Zula s Wiktorem rozehrávají nádhernou, ale hořkou baladu, svoji vlastní studenou válku. Hudbou je zprostředkováno všechno nevyřčené o lásce a ztrátě – a všechno, co pár od sebe vzdaluje.

Hudba rádií a televize



Studená válka, volně inspirovaný komplikovaným a vášnivým vztahem rodičů režiséra Pawla Pawlikowského prostřednictvím folklorního souboru Mazowsze, skutečnou skupinu založenou po válce, která je dodnes aktivní, ukazuje, co se v tehdejší polské společnosti dělo, aniž by to musel blíže vysvětlovat.

Protagonisté filmu Studená válka, zleva režisér Pawel Pawlikowski a herci Joanna Kuligová a Tomáš Kot.

FOTO: ČTK/AP

„Mazowsze tu byli, co pamatuji. Když jsem byl malý, jejich hudba neustále zněla ze státního rádia i televize. Oficiální hudba lidu. Nedalo se tomu uniknout. Mezi mými přáteli to bylo považováno za něco absurdního a totálně mimo, mnohem radši poslouchali pašované nahrávky The Small Faces a The Kinks. Ale když jsem před pěti lety viděl Mazowsze naživo, naprosto mě dostali. Melodie, hlasy, tance, aranžmá byly tak krásné a živočišné. A tolik vzdálené našemu virtuálnímu světu a elektronické kultuře. Úplně vás strhli,“ říká.

Sex a exil, vášeň a přesídlení

Přestože Pawlikowski začínal jako dokumentarista a vždy se přísně držel svého strohého přístupu k filmařině, nekopíruje jen historická fakta, ale používá hudbu tak, aby vyjadřovala velkou část příběhu: sex a exil, vášeň a přesídlení.

Pawlikowski, sám jazzový pianista, poslouchal všechny písně z repertoáru Mazowsze a nakonec si vybral tři, které se ve filmu v různých formách opakují. Z typického mazowszkého kousku Dvě srdce udělal nejdříve prostý rolnický popěvek, který zpívá mladá venkovanka, a pak chytlavé jazzové číslo, které ve francouzštině zpívá Zula, z níž se v Paříži stala éterická šansoniérka padesátých let.