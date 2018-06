Lenka Hloušková, Stanislav Dvořák, Novinky

Robbins, držitel Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli ve filmu Tajemná řeka (Mystic River, 2003) a oscarové nominace za nejlepší režii filmu Mrtvý muž přichází (Dead Man Walking, 1995), měl díky rodině blízko k uměleckému prostředí odmala.

Kariéru započal v newyorských divadlech a po studiích pokračoval jako herec a režisér v experimentálním divadelním souboru The Actor’s Gang.

Po menších filmových a televizních úlohách na sebe upozornil rolí ve filmu režiséra Rona Sheltona ze sportovního prostředí Durhamští Býci (Bull Durham, 1988).

Klíčový byl Hráč



Klíčový moment v jeho herecké kariéře pak představovala spolupráce s režisérem Robertem Altmanem. Za titulní roli ve filmu Hráč (The Player, 1992) získal cenu pro nejlepšího herce na MFF v Cannes a Zlatý globus.

Vzápětí režijně debutuje politickou satirou podle vlastního scénáře Bob Roberts (1992). Spolupráci s Altmanem si zanedlouho zopakoval na filmu Prostřihy (Short Cuts, 1993). Bohaté herecké obsazení snímku získalo společně mimořádný Zlatý globus a také Volpiho pohár na festivalu v Benátkách.

Následovala spolupráce s bratry Coenovými na černé komedii Záskok (The Hudsucker Proxy,1994), znovu s Altmanem na komedii ze světa módy Pret -A-Porter (1994), ale především s Frankem Darabontem na Vykoupení z věznice Shawshank (The Shawshank Redemption,1994) nominovaném na sedm Oscarů.

Clint Eastwood i HBO



Jeho vlastní film Mrtvý muž přichází (Dead Man Walking,1996) mu záhy vynesl nominaci na Oscara za režii a představitelce hlavní úlohy Susan Sarandonové Oscara za nejlepší herecký výkon v hlavní ženské roli.

Po laskavé romantické komedii Stephena Frearse Všechny moje lásky (High Fidelity, 2000) a bizarní veselohře Michela Gondryho podle scénáře Charlieho Kaufmana Slez ze stromu (Human Nature, 2001) vytváří jednu ze svých nejúspěšnějších rolí v kriminálním dramatu Clinta Eastwooda Tajemná řeka (Mystic River, 2004). Tim Robbins i představitel hlavní role Sean Penn jsou za své výkony oceněni jak Oscary, tak Zlatými Globy.

Mezi nejnovější role Tima Robbinse patří filmy Marjorie Prime (2017) a seriály z produkce HBO Krize (The Brink, 2015) a Tady a teď (Here and Now, 2018).

Ve Varech i zahraje



Na festivalu Robbins uvede své dva autorské filmy Bob Roberts a Kolébka ve větru.

V sobotu 30. června v letním kině pak divákům představí již zmíněný snímek Vykoupení z věznice Shawshank, který je dlouhodobě v hodnocení filmových databází zařazován mezi nejlepší filmy všech dob.

Karlovarskému publiku se Robbins ukáže také jako hudebník na speciálním koncertě ve středu 4. července v Městském divadle s kapelou Tim Robbins and The Rogues Gallery Band.

Dorazí i Gilliam

Dalším význačným hostem filmového svátku se stane také režisér Terry Gilliam. Osobně tam představí svůj nový film Muž, který zabil Dona Quijota, který měl premiéru na letošním MFF v Cannes.

Terry Gilliam se do Varů vrací.

Snímek vznikal řadu let a provázela ho řada peripetií. Původní natáčení filmu, v němž měli hlavní role vytvořit Johnny Depp a Jean Rochefort, bylo před osmnácti lety přerušeno po šesti dnech. Legendární režisér se však snu nevzdal. A do Varů přiveze výsledek svého snažení.

Herec z Kriminálky Miami přiveze Nepřátele

Americký herec Rory Cochrane, který je v Česku znám i díky seriálu Kriminálka Miami, uvede svůj film Nepřátelé. Jinak hrál třeba ve snímcích jako Dogtown, The Low Life, Hartova válka nebo Temný obraz.

Hlavní porota

V hlavní karlovarské porotě letos zasedne mimo jiné irsko-skotský filmař a spisovatel Mark Cousins, který má za sebou snímky jako První film, Co je to za film o lásce?, Možná život nebo I am Belfast.

Dále přijede chorvatská herečka Zrinka Cvitešic, italská producentka Marta Donzelli, producent a děkan FAMU Zdeněk Holý a nizozemská režisérka Nanouk Leopold.

Sklenka na rozloučenou

53. ročník MFF Karlovy Vary uvítá mezi svými hosty také herečku Annu Paquinovou a režiséra Stephena Moyera, kteří zde společně se scenáristou a hercem Denisem O’Harem a producentkou Cerise Hallam Larkinovou představí snímek Sklenka na rozloučenou.

Anna Paquinová, další z hvězd, které zamíří v příštích dnech do Varů.

Novozélandská herečka Anna Paquinová zaujala již v roce 1993 svou debutovou rolí v oceňovaném melodramatu Piano, kde byla za svůj výkon oceněna Oscarem, a v jedenácti letech se tehdy stala druhou nejmladší držitelkou Oscara v historii.

Jako zástupkyně mladé generace dorazí do lázeňského města novozélandská herečka Thomasin Harcourt McKenziová, považovaná za jeden z největších současných hereckých příslibů. Na letošním karlovarském festivalu představí film Beze stop (Leave No Trace, 2018) režisérky Debry Granikové, jejíž snímek Do morku kostí (Winter’s Bone, 2010) získal 4 oscarové nominace.

Vstupenky on-line

53. ročník MFF KV začne v pátek 29. června a skončí 7. července. První vstupenky jdou do prodeje již 25. června, a to od 10.00 až do vyčerpání kapacity určené k rezervaci, nejpozději však do půlnoci.

Vladimir 518 při přebírání žánrového Anděla

O hudební program se letos postará první multižánrový pop-up klub Kaiser 53. Své dveře otevře v budově historických Lázní I. Patronát nad ním převzal pravidelný účastník festivalu Vladimir 518, který s pomocí labelu Bigg Boss připravil projekt představující to nejlepší z podhoubí současné domácí hudební scény. Mimo jiné kapely PSH nebo J.A.R.

O zábavu návštěvníků se budou starat také osvědčení DJs, jako jsou například Robot, Jorgos, Vegy, Orion, Trafik, Nerz či Double J.

Na závěr komedie

Festival pak v sobotu uzavře francouzský snímek Utop se, nebo plav, kterým režisér Gilles Lellouche letos rozesmál i dojal publikum v Cannes. Komedie o snech, jež se mohou splnit, přestože se v ně ani neodvažujeme doufat, sleduje depresivního Bertranda trpícího krizí středního věku.

Ten ve snaze vymanit se z mizérie odpoví na inzerát, který hledá nového člena do družstva mužského synchronizovaného plavání. A tím si zcela změní život.