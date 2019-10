Gottova rodina si ponechá vzkazy a dárky z Bertramky

„Vzhledem k tomu, že pietní místo vzniklé v ulici Nad Bertramkou se nachází na veřejné komunikaci, je dle dohody z ranního jednání na Magistrátu hlavního města Prahy potřeba co nejdříve přistoupit k pietnímu odvezení květin a uchování vzkazů, upomínkových předmětů a svíček,” uvedla v pondělí Stolzová.

Gottova rodina zvažuje další využití svící a květin. Mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman oznámil, že úklid se uskuteční co nejdříve. Rodina podle něj už převzala kondolenční knihy.

Pietní místo v Kinského zahradě bylo otevřeno do nedělní půlnoci a již bylo uklizeno. „Předměty z Bertramky i z Kinského zahrady se třídí na květiny, svíčky a další předměty včetně fotografií a plyšáků a předávají se rodině k dalšímu využití. Část květin by si měla zachovat pietní charakter a měly by být dále použity,” doplnil mluvčí magistrátu.