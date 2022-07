Velkou premiéru psal Krobot na tělo Janžurové a Šimčíkovi

Pražský herec Šnajdr prchá ve filmu před svou pološílenou manželkou do Olomouce, kde chce uvést svůj velký režijní projekt s babičkou. Hlavní postavu svérázného herce Pavla Šnajdra napsali Miroslav Krobot a Lubomír Smékal na tělo Pavlu Šimčíkovi.

Podle Krobota byli Iva Janžurová a Pavel Šimčík ústředními body filmu. „Byla velká výhoda, že jsme to mohli psát na tělo oběma hercům,“ uvedl.

„Já jsem jí (Janžurové) to představil tak, že není jiná možnost. Hledali jsme důvod, proč dobrá herečka najednou nemůže hrát, a Tourettův syndrom je problém vážný a zároveň zvnějšku zábavný.“

„Zaujalo nás, že můžeme povídat o prostředí divadla a psychologie, terapie. Psali jsme občas společně (s Krobotem) a občas si dopisujeme. To má výhody. Máme větší odstup od toho, co napsal ten druhý,“ doplnil spoluscenárista Lubomír Smékal.

Manželku Pavla Šimčíka a hudebnici ztvárnila Klára Melíšková. „Já se musela naučit na lesní roh. Myslela jsem, že mačkáte čudlíky a foukáte, ale ono se na to hraje polohou jazyka v puse a spojením s dechem. Když se vám to povede, tak si to musíte zapamatovat.“