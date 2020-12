V dramatu o záměně dětí si zahráli David Novotný, Jitka Čvančarová i Marek Adamczyk

Vyprávění začíná v malém českém městě, kde žije manželský pár v podání Davida Novotného a Sabiny Remundové. Manželé po jednom lékařském vyšetření zjišťují, že jejich šestiletý syn není pravděpodobně jejich. Do příběhu následně vstupuje další rodičovský pár ztvárněný Martou Dancingerovou a Markem Adamczykem. Není to poprvé, co se historie obou rodin propletly. Mají totiž společnou minulost, jež není jednoduchá a rozhodně nepomáhá k řešení situace.