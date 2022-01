Trpaslíci latinskoamerické Sněhurky budou korektní, slibuje společnost Disney

„Nedává mi to smysl. Jste progresivní v jedné věci, ale pořád děláte zastaralý příběh o sedmi trpaslících, kteří žijí společně v jeskyni. Co to kur... děláte?“ rozlítil se Dinklage, který má achondroplazii (nemoc způsobující trpasličí vzrůst).