RECENZE: Mstitel má být protestem proti nudě, je spíš sledem bizarních skečů

Zbytek filmu, to znamená jeho drtivá většina, je pak sledem bizarních skečů, v nichž je autorčino poselství o potřebě svobody a kreativity haleno do velmi stylizovaných a výstředních obrazů. Ty spolu ani s ničím jiným velmi často nesouvisí jinak než jako ilustrace Antonovy pouti až na samé dno a pak zase do oblak …