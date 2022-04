Policie za socialismu umlátila studenta. Svědek se stal lovnou zvěří

Mladík Jurek byl jediným svědkem vraždy Grzegorze Przemyka. Komunistická moc využila celý svůj aparát, včetně tajné služby, policie, médií a soudů, aby Jurka a Grzegorzovu matku umlčela. Situace se však komunistům vymkla z rukou. Svědka se jim nedařilo zadržet a pravda o smrti Grzegorze Przemyka se šířila. Navíc se do toho zapojil kněz Jerzy Popiełuszko, který měl značný vliv na veřejnost, a aféra narostla do obřích rozměrů.

„Klíčovým rozhodnutím při adaptaci této knihy bylo zaměřit se pouze na události z let 1983 a 1984. Łazarewicz přeci jen popisuje rozsáhlý příběh, který by snadno zaplnil tři sezóny televizního seriálu,“ uvedl režisér Jan P. Matuszyński.

„Grzegorz Przemyk byl s největší pravděpodobností zadržen proto, že nechtěl ukázat občanský průkaz. I když, jak se později ukázalo, ho měl celou dobu u sebe. Nechtěl to udělat proto, že stanné právo bylo tou dobou pozastaveno a on se zkrátka postavil za svá občanská práva. Na první pohled to vypadá jako drobnost, ale ve skutečnosti šlo o velmi důležitý postoj. A v tomto kontextu opravdu nezáleží na tom, že se to stalo už v roce 1983,“ dodal Matuszyński.