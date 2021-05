Ondřej Vetchý o své roli loupežníka: Je to chlap pevných morálních hodnot

„Je to chlap pevných morálních hodnot a to se mně a možná i lidem líbilo. Mohli se s ním vnitřně identifikovat. Chtěl bych, aby to tak nebylo jenom v pohádkách, v těch to máme v moci my filmaři, ale abychom tak žili všichni nejen v naší zemi. To je už zase naše odpovědnost. Když si totiž kterákoli společnost stanoví vnitřní hodnotový řád, který ji kultivuje a ukotvuje, pokaždé, když se ten řád naruší, je to špatně. A kdyby kradla a lhala drtivá většina lidí, tak to stejně není normální,“ dodal.