Jmenuju se Jitřní záře. Nechodím do školy. Seriál hledá hranice normálnosti

Pojmenují ho tak, jak to cítí: Jitřní záře. A právě jméno, a nejen to, vyvolává opakovaně spory se sousedy, nakonec i s úřady, které nařídí odebrání jejich osmiměsíční dcery.

Kreativní producentka Voyo Lenka Szántó k tomu dodává: „Jitřní záře je prostě o lidech, kteří se rozhodli opustit systém a žít v souladu s přírodou. A náš příběh je o tom, co se stane pak, jestli to jde, jestli je to udržitelné rozhodnutí a kam až to může vést.“