Holky z Pomády. Seriál se snaží využít oblíbené travoltovské retro

Původní nápad tvůrci ještě trochu předělali a přejmenovali z Grease: Rydell High na Grease: Rise of the Pink Ladies, což signalizuje, že hlavní postava nebude stejná - série se bude věnovat partě „růžových dam“.

Nejdříve to vypadalo, že jde o klasický prequel sledující hlavní postavy před dějem slavného filmu. Teď se zdá, že jde o seriál o čtyřech holkách (Rizzo, Marty, Jan a Frenchy). Mají to být rebelky, které se baví podle vlastních pravidel a vyvolají na střední škole Rydell High poprask. S Pomádou to nakonec nemá moc společného.