Febiofest nabídne delikatesy z východu, queer filmy i virtuální realitu

„Jsem moc rád, že se MFF Praha - Febiofest zařadil po bok světových festivalů, které dávají projektům ve virtuální realitě stále více prostoru. V programu například uvedeme v české premiéře laskavý snímek Podivuhodný život Billa Montyho o odvážném seniorovi, který se nebojí vydávat jak už ve snech, tak v reálném životě na všemožná dobrodružství. Myslím si, že zejména v téhle době se potřebujeme všichni ponořit do trochu pozitivnějších příběhů,” řekl Ondřej Moravec, dramaturg nové sekce.

Sekce Panorama bude mít dvě části. V té první, nazvané Ikony, se představí snímky režisérů zvučných jmen a ve druhé části Nové proudy dostanou prostor mladí tvůrci, jejichž filmy rezonovaly na světových festivalech. Připravena je například mezinárodní premiéra filmu Yesterday's Past o mladíkovi z indické vesnice Satavaya, nevšední rakouská sci-fi Trouble With Being Born nebo koprodukční drama Night of Kings, které je v užších nominacích na Oscara pro nejlepší mezinárodní film.