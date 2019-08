Ziggy Stardust opět na scéně. Film o Davidu Bowiem už se točí

Film nazvaný prostě Stardust by měl dorazit do kin v roce 2020. Veze se na vlně jiných úspěšných hudebních biografických snímků, kterou odstartovala Bohemian Rhapsody (o skupině Queen a Freddiem Mercurym), pokračuje v ní The Rocket Man (o Eltonu Johnovi) a chystá se The Power of Love (o Céline Dionové).