Zemřela zpěvačka Věra Gondolánová

V roce 2004 vydala album Věra Gondolán: Klenoty romské hudby. Mimo jiné nazpívala i duet s Karlem Gottem, jazzovou úpravu hitu The Beatles Can't Buy Me Love. Vystupovala také s Big Bandem Felixe Slováčka a se skupinou Ondřeje Havelky Melody Makers, se kterou zpívala skladby jako Summertime nebo Takin' A Chance On Love.