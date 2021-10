Výtvarník Jakub Janovský: Má díla mají introspektivnější charakter

Může se to jevit jako strašně krátká doba, vnímání ve věku čtyř pěti let je ale natolik zjitřené a intenzivní, že tyto vzpomínky v člověku přetrvávají celý život. Je v podstatě jedno, jestli jsem ročník 1984, nebo o dekádu starší. Dětská hřiště se totiž do začátku devadesátých let moc neměnila. Myslím si, že se zakomponovanými prvky se nejvíce identifikuje generace Husákových dětí.