Vnuk Elvise Presleyho se postřelil a zemřel

Policie přijela do jeho domu v neděli ráno, když přijala volání na tísňovou linku kolem 6:30. „Po příjezdu našli oběť, která měla střelnou ránu v horní polovině těla. Oběť byla prohlášena za mrtvou na místě nálezu,“ uvedla zástupkyně šerifa Juanita Navarro-Suarezová.

„Je úplně zlomená, zdrcená žalem, ale snaží se být silná, kvůli svým jedenáctiletým dvojčatům a své dceři Riley,“ řekl matčin manažer Roger Widynowski. Lisa Marie Presleyhová také zpívá a o synovi napsala píseň Storm and Grace. „Chlapce zbožňovala, byla to láska jejího života,“ dodal Widynowski.

Lisa Marie opakovaně mluvila o tom, že se Benjamin Elvisovi podobá: „Ben vypadá tam moc jako Elvis. Všichni si ho chtějí vyfotit, je to až neuvěřitelné. Když se na něj někdy podívám, jsem tím až ohromená.“

Podle zdroje bulváru The Sun ale pozůstalí nebyli až tak překvapeni: „Je to šokující zpráva, ale není to zas tak velké překvapení vzhledem k tomu, s čím se potýkal.“ Zdroj nicméně neupřesnil, jaké problémy Keough měl.