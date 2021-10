V Drážďanech vystavují devět obrazů Vermeera

Nicméně malba se tím mnohem více stala dílem baroka, které mělo zálibu v alegoriích a symbolech, i s využitím motivu obrazu v obraze. Ostatně podobného amorka najdeme i na dalších dvou Vermeerových obrazech, které byly do Drážďan zapůjčeny z New Yorku a Londýna.

V prosinci 1675 malíř ve věku třiačtyřiceti let zemřel. Předčasný odchod jeho manželka Catharina zdůvodňovala narušenou psychikou. Dluhy, hrozící chudobu i existenční starost o děti si prý bral natolik k srdci, že „se dostával do duševního rozpoložení, kdy vypadal, jako by propadl úplnému šílenství“, jak doslova Catharina napsala v jednom svém dopise.