Tvůrci Hry o trůny podepsali smlouvu s Netflixem

Benioff a Weiss by v příštích letech měli pro Netflix psát, produkovat a režírovat nově vznikající filmy a seriály. V tuto chvíli není jasné, na jakých projektech budou pracovat. Magazín The Hollywood Reporter uvedl, že hodnota smlouvy dosahuje dvě stě milionů dolarů (4,6 miliardy korun). Tato informace však nebyla oficiálně potvrzena.

Ted Sarandos, byznysmen a obsahový ředitel Netflixu, ve svém prohlášení vyjádřil radost. „Jsme nadšení, že můžeme na Netflixu přivítat mistry svého oboru Davida Benioffa a Dana Weisse. Jsou kreativní silou a svým způsobem vyprávění si dokázali získat diváky na celém světě. Moc se těšíme na to, co do našeho týmu přinesou,“ uvedl.