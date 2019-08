Tančící a bosá Florence Welchová na Szigetu

Britská zpěvačka Florence Welchová je éterická víla, která by svým krásným a silným hlasem rozechvěla i skálu. V poloprůsvitných šatech vtrhla bosá na pódium a celý večer se pohybovala v piruetách. Jako by vypadla z obrazu Alfonse Muchy, dlouhé zrzavé vlasy za ní vlály a kontrastovaly s bledou pokožkou.

U písně Dog Days Are Over vyzvala fanoušky, aby na chvíli schovali své mobilní telefony, nic nenatáčeli a byli přítomní tady a teď. Jednalo se o výjimečný moment, kdy v osmdesátitisícovém davu zmizela téměř všechna elektronika. Skladbu You’ve Got The Love věnovala Florence and The Machine celé maďarské LGBT komunitě a přála jí sílu.