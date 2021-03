Svěrák vydá Skoro všechno. Soubor povídek, písní a pohádek

„Zvuková podoba literatury a divadla je kouzelná věc. Hodně posluchačů si ji dopřává před spaním – říkají, já s vámi usínám, a jiní hlavně za volantem. Jednou jsem spěchal z chalupy na divadelní zájezd a zkrátil jsem si cestu úzkou asfaltkou lesní správy. Najednou vidím, že cestu tarasí mohutný vůz s drapákem, který nakládá kmeny napadené kůrovcem. Zastavil jsem a povídám člověku, který to ovládal: „Co s tím uděláme? Já strašně spěchám.“ On se usmál a řekl: “Když mi podepíšete všechna cédéčka s Cimrmanem, tak vám uhnu.“ Měl je v kabině, a tak jsem je podepsal,“ vzpomíná Svěrák.

Skoro všechno se vejde na 3 CD. První dvě CD shromažďují povídky, které během let Zdeněk Svěrák publikoval v knižní podobě a pak je sám načetl. Tři ze Svěrákových povídek čtou také Dana Kolářová a Libuše Šafránková. Třetí CD přináší to, co Zdeněk Svěrák vytvořil pro děti. Pohádky, písničky a operky, často ve spolupráci s Jaroslavem Uhlířem, v nichž se představují desítky skvělých interpretů.