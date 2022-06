Super, ale postav se do řady! slýchávala Zuzana Svatik

Umělec nebo designér není povinný adresovat konkrétní téma nebo řešit konkrétní problémy. Jakmile vnutíme umění jakoukoli společenskou funkci nebo roli, limitujeme tím jeho tvořivý potenciál. I když se v mojí tvorbě často vyskytují prvky, které můžeme nazvat politickými, neznamená to, že by takové mělo být umění obecně.

Jsme vychovaní v určitém systému morálních hodnot, okolí nás učí, co je a co už není přijatelné, obklopujeme se věcmi, dekorujeme své příbytky. Do svého bytu si koupíme vázu, vložíme do ní květiny. Potom přijdeme z práce a bijeme svou ženu nebo děti. Někdy mám pocit, že tyto mé objekty v sobě absurdní dynamiku našeho bytí nesou a konzervují samy v sobě.