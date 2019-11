Sting po zrušeném koncertě nabídne nový 5. července 2020

Sting v sedmdesátých letech založil skupinu The Police se Stewartem Copelandem a Andym Summersem. Vycházeli z rocku, reggae i popu a patřili k nejoriginálnějším sestavám své doby. V roce 2003 byli uvedeni do Rokenrolové síně slávy. Po rozchodu s kapelou si frontman vybudoval zajímavou sólovou kariéru, kde často překračoval žánry směrem k world music, jazzu a soulu. Celkově už prodal víc než 100 milionů zvukových nosičů.

Sólový Sting posbíral 10 cen Grammy, 2 Brit Awards, Zlatý glóbus, cenu Emmy a 4 nominace na Oscara (včetně nominace za skladbu The Empty Chair ze soundtracku JIM: Then James Foley Story) a je členem Síně slávy skladatelů.

Na koncertě mají zaznít hlavní hity The Police a také Fields Of Gold, Shape Of My Heart, Demolition Man a další. Doprovodí ho kapela ve složení Dominic Miller (kytara), Josh Freese (bicí), Rufus Miller (kytara), Kevon Webster (klávesy), Shane Sager (harmonika), Melissa Musique a Gene Noble (vokály).