Spisovatel Vratislav Maňák: Příběhy dávají našim životům smysl

Mám za to, že k dnešku všechny tyto žánry promlouvají stejně jako ke včerejšku. Potřebujeme tradované, sdílené příběhy, v nichž je dobro a zlo dostatečně přehledné, protože nás taková vyprávění kotví ve světě. Zjednodušují ho, to je pravda, někdy až příliš, ale pomáhají nám ho vykládat, chápat a aspoň nějak pojmout. Neříkám, že ve své knize tak přehledné příběhy nabízím, ale určitě si hraju s jejich potřebou.

Hodnota, kterou pro nás příběhy mají, by nakonec mohla spočívat právě ve schopnosti smysluplně scelovat. A tady také zřejmě leží jejich škodlivost. Život i svět totiž svedou být dost chaotické a nesrozumitelné a my na ně v úporné snaze porozumět můžeme navléct i dočista pomýlená vyprávění, jen abychom měli pocit, že je máme pod kontrolou.

Teď už mě poznáváš? Poznáváš člověka? řval na něj a tloukl ho, dokud se zbitý tygr nevysmekl z pout a neutekl i s pruhy popálenin, které mu zůstaly už napořád. Když se mluví o planetě, často na ten příběh myslím a připadá mi, že hořícím dřevem jako pyšným falem dávno nebijeme jen to, co nás potenciálně ohrožuje, ale rovnou vše živé. A i když by byla drzost formulovat jakékoli velké vyprávění, nepřekvapovalo by mě, kdyby měl v budoucnu příběh našeho vztahu k Zemi právě tento potenciál.