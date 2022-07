Spisovatel Domenico Starnone: Vím jistě, že nejsem paní Ferrante

Vždycky. V dětství, v dospívání, v mládí i ve stáří. Problém je, když si celá řada emocí, citů a záští, pravých i falešných vzpomínek najde způsob, jak se poskládat do nějaké zprávy nebo úvahy o sobě samotném anebo, pokud máte takové ambice, do románu.

Střepy na via Gemito jsem začal psát, když mi bylo kolem dvaceti. Jenže touha psát nestačí. V průběhu let jsem to zkoušel znovu a znovu, a pokaždé jsem dosáhl neuspokojivých literárních výsledků.