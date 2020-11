Spisovatel David Szalay: Turbulence je metafora pro osobní krizi

Za letu už jsem pár opravdu silných zažil a velice mě děsí. Nejstrašnější mi na turbulencích přijde pocit, že věc nemáte pod kontrolou, nevíte, co se přesně děje, zda je s letadlem nějaký problém, nebo ne. Můžete si stokrát říci, že je všechno v pořádku a že už jste to přece zažili, přesto se pokaždé bojíte. V tomto smyslu mohou turbulence v knize sloužit jako metafora pro osobní krizi, kterou většina postav prožívá.

Ano, do Londýna se často vracím, respektive jsem se vracel, než koronavirus tolik ztížil cestování. Do Anglie jezdívám čtyřikrát až pětkrát ročně. Zůstává centrem mého profesního života. Sídlí tam můj agent a také kmenové nakladatelství. Navíc tam mám mnoho přátel a některé příbuzné. Svým způsobem se v Londýně stále cítím být doma.

Řekl bych, že Turbulence i má předchozí kniha All That Man Is se pohybují v nejednoznačné zóně mezi souborem povídek a románem. Neřekl bych, že je to buď, anebo. Zdá se, že zkušenost s minimalismem, kterou jsem nabyl při psaní Turbulencí, měla patrně dopad na můj styl.