Slovník moderních metod loupání cibule Jiřího Koláře

Jednou z nich je i tvůrce koláží, básník, dramatik a experimentátor Jiří Kolář (1914–2002). Tvrdil, že slovo moderní je velmi staré. Jestli měl pravdu, se dá ověřit hned vedle v Museu Kampa na jeho výstavě Slovník metod, která trvá do 27. února.

Název je inspirován výtvarníkovou stejnojmennou knihou, která ukazuje v abecedním pořadí sto deset způsobů tvorby koláží. V jejich tvorbě byl Kolář opravdový mistr, což jen při letmé prohlídce expozice pozná opravdu každý. Protože byl však jeho výrazový repertoár hodně široký, rozprostřeli organizátoři výstavy díla do sálů ve dvou patrech.

Pokud autor tvrdil, že koláže vytváří kvůli neúctě k uspořádanosti, je to jen určitá básnická licence. To, že svá díla dokázal rozdělit do kategorií podle, jak již bylo zmíněno, použitých výtvarných metod, představuje určitý klíč k uchopení jeho vizuálního rukopisu. Ne však k pochopení. Zvláště v dnešní době, kdy je za koláž mnohdy považovaná infantilní skládanka vytvořená navíc počítačovým programem.