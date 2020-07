Schovat si originál obalu alba Led Zeppelin se Georgi Hardiemu vyplatilo

Do roku 2014 přednášel Hardie na Fakultě designu Univerzity v Brightonu a originál kresby měl schovaný doma v kufříku. Nedávno jej ale nabídl aukčnímu domu Christie’s. Odborníci odhadovali, že by dílo mohlo být prodáno za 25 tisíc liber (necelých 750 tisíc Kč). Podcenili však fanoušky Led Zeppelin. Kresba byla vydražena za 260 tisíc liber (7,719 mil. Kč).

Příběh cesty kresby na obal alba je zajímavý. V roce 1969 byl Hardie studentem umění na londýnské Royal College of Art. Byl pozván do podkrovní kanceláře RAK Records v Oxford Street v Londýně, aby se setkal s Peterem Grantem, manažerem tehdy nové a nadějné skupiny Led Zeppelin.

Během setkání představil Hardie svou prvotní představu o obalu alba. Byla inspirovaná jedním klubem v americkém San Francisku. Kytarista Jimmy Page to ale zamítl a řekl, že by chtěl na desce mít obrázek inspirovaný fotografií explodující vzducholodi Hindenburg, kterou pořídil Sam Shere v roce 1937. Hardie ten obrázek udělal velmi brzy.

Dnes připouští, že si nemyslel, jak velkou slávu si jeho práce získá, ani že litografie obalu poputuje do muzea moderního umění v New Yorku. Vzal si za svou práci 60 liber a myslel si, že to byly docela dobré peníze.