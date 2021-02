Šarlatán má šanci na Oscara, je v užším výběru patnácti filmů

„Upřímně řečeno jsem to trošku čekala, protože jsme všude byli zmiňovaní mezi filmy, které mají šanci. To bylo znamení, že máme naději. Ale pochopitelně občas to takhle nefunguje, takže jsme byli nervózní. Když s ničím nepočítáte, tak můžete mít jenom dobrou zprávu. A když s něčím počítáte, a ono se to nepodaří, tak je to zklamání,” řekla po půlnoci Hollandová. „Měla jsem hodně ohlasů od členů Americké filmové akademie, že se jim film opravdu líbí,” dodala polská absolventka pražské FAMU.