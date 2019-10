Santiniho jazyk zavede divadelní diváky na cestu do tajemna

„Nějaké dramatizace už za sebou s Honzou Šotkovským máme, například Měsíční kámen, ale tento žánr nelze srovnávat s ničím, co jsme doposud dělali. A ani to srovnávat nechceme. Není ani podstatné, kdo s nápadem zrovna tento román přenést na divadelní scénu přišel. O tématu jsme totiž uvažovali už hodně dlouho. Podstatné je, s jakými pocity budou odcházet diváci. V každém případě si nedáváme za cíl odpovědět na všechny otázky, které příběh nabízí. Naopak, hodně by mělo ještě zůstat pro fantazii poté, co se zatáhne opona. Jeden příběh jsme v ději uzavřeli, další necháváme otevřený. Jde nám také o to, abychom ukázali náš pohled na téma, o kterém se hraje. Mimo jiné i na problémy chlapa ve středním věku, který si řeší svůj životní úděl a doufáme, že to diváci poberou,“ naznačuje tajuplnost i autorské záměry dramatizace, v níž nechybí i údajně velmi podivná milostná zápletka, režisér.