Režisérky i ženská témata ovládly festival Berlinale

Naopak mezi nejslavnějšími hvězdnými hosty zatím převažovali muži. Po úvodním večeru, který ozdobily Sigourney Weaverová a Margaret Qualleyová, následovalo defilé mužů počínaje Jeremym Ironsem jako předsedou hlavní poroty přes Johnnyho Deppa, Willema Dafoea a Stellana Skarsgårda až k Javieru Bardemovi, který přijel včera představit soutěžní film The Roads Not Taken (Nevybrané cesty).

S ním přijely i Salma Hayeková, Elle Fanningová a režisérka filmu Sally Potterová, feministka, která často ve filmech řeší genderovou problematiku zejména v soužití žen a mužů.

Ve filmu The Roads Not Taken, jehož téma lze vyjádřit slovy “co kdyby...”, sleduje jeden den, který společně prožijí Leo (Bardem) a jeho dcera Molly (Fanningová). Procházejí spolu New Yorkem, Molly se potýká s otcovými halucinogenními záchvaty, v nichž se vrací k různým variantám, jak mohl prožít život, a to i ji vede ke zvažování vlastní budoucnosti.

„Co kdyby... je v tomto příběhu o tom, že i když se v určitou chvíli rozhodneme otočit na křižovatce jedním směrem, část našeho já pokračuje po té silnici, kterou jsme si nevybrali. Molly se chce starat o člena rodiny a zároveň se snaží žít naplno i profesionálním životem. A to je výzva, kterou znají zejména ženy velmi dobře,” říká Potterová.

Nechtěné těhotenství

Pozornost vzbudil i film Never Rarely Sometimes Always (Nikdy zřídka někdy vždy) americké režisérky Elizy Hittmanové. Jeho hrdinkou je sedmnáctiletá dívka Autumn, která se chce zbavit nechtěného těhotenství.

Hittmanová sleduje detailně dvoudenní ponižující martyrium, které musí Autumn v doprovodu sestřenice podstoupit včetně množství otázek, na které odpovídá téměř výhradně slovy z názvu filmu. Snímek vyniká zejména obdivuhodnými hereckými výkony debutujících Sidney Flaniganové v roli Autumn a Talii Ryderové.

Velmi dobrý ohlas mělo i drama švýcarské tvůrčí dvojice Veronique Reymondové a Stéphanie Chuatové Sestřička. Vypráví o silném sourozeneckém vztahu, který nenaruší ani to, že bratr, který je homosexuál, onemocní AIDS.

„Vztah mezi bratrem a sestrou je srdcem a duší našeho filmu, Lisa a Sven jsou neustále propojeni. Chtěly jsme vykreslit toto neviditelné, nepopsatelné pouto,“ řekla Veronique.

Stefanie dodala: „Film je do značné míry svázán s naší vlastní zkušeností, protože pracujeme spolu a naše společná kreativita je součástí našeho každodenního života.“

Hlavní inspirací pro ně byla herečka Nina Hossová, kterou viděly ve filmu Christiana Petzolda Barbara. „Osud nám byl zjevně nakloněn,“ sdělila Stephanie. „V únoru 2015 jsme do ní náhodou narazily v butiku v Berlíně, šly jsme k ní a řekly, že jsme švýcarští filmaři, píšeme pro ni scénář a jestli by s námi zašla na kávu. O tři dny později nám zavolala, sešly jsme se v kavárně na Potsdamer Platz na rychlou kávu, která trvala tři hodiny. A Nina zůstala našemu projektu věrná, přestože nám trvalo čtyři roky, než jsme film mohly natočit.“