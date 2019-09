Režisérka Kamila Zlatušková: Na festivalu Serial Killer zabíjíme předsudky o východní Evropě

Finální impulz pro mě nastal, když jsem se coby proděkanka FAMU setkala na Berlinale s tamějšími šéfy programových sekcí. Jeden z nich se zmínil o skvělém seriálu Patriot, který by si prý měl představit v hlavní soutěži, ale nemůže ho do ní zařadit právě proto, že jde o seriál. A tak jsem se rozhodla vrhnout do něčeho, co by tyto možnosti otevíralo a co by lidem umožnilo dozvědět se o seriálech více. Proto letos chystáme nejen anglický industry program pro profesionály, ale i přednášky a panelové diskuze pro veřejnost.