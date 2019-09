Restaurovaná Machatého Extase zabodovala v Benátkách

Extase Gustava Machatého, která vstoupila do distribuce v roce 1933, se řadí k nejambicióznějším českým filmům 30. let. Hlavní roli ztvárnila tehdy osmnáctiletá Hedy Kieslerová, kterou tato role proslavila po celém světě. Takže i když hrála pod jménem Hedy Lamarrová od 30. let v Hollywoodu, její role v Extasi pro ni zůstala osudovou.