Ředitelka Pražského Quadriennale Markéta Fantová: Bílá nemoc rezonovala aktuálními tématy

Studenti byli vyzváni ke scénografickému zpracování Čapkova dramatu. Do online podoby projektu se přihlásilo na třicet týmů z celého světa. Šestnáct vybraných projektů je nyní k vidění v online galerii PQ Studio: Common Design Project – The White Plague. Práce překvapují aktuálním uchopením hry i šíří zvolených prostředků.

Tento vzdělávací projekt není první, v určité obměně existují již od roku 2003. Pražské Quadriennale se snaží být v posledních letech platformou, která funguje neustále, nejen během výstavy konané v Praze jednou za čtyři roky. K projektům, skrze něž udržujeme kontakt s mladou generací, zveme školy z celého světa, aby se podílely na vytváření konkrétní scénografie, a to v podobě, ve které by mohla být realizována.

S Patrickem jsme s týmy jejich práce průběžně konzultovali. Při diskusích jsme objevovali mnoho nových postupů, takže byly přínosné nejen pro studenty a pedagogy, ale i pro nás. Z projektů jsme do galerie vybrali ty nejzajímavější, a to spolu s umělkyní a kurátorkou Sophií Jump, která tím, že se konzultací nezúčastnila, zaručovala nezaujatý pohled.

Američtí studenti prožívali právě Trumpovy předvolební eskapády spojené s covidem, které do jejich uvažování o hře rozhodně zasáhly. Navíc už Čapek napsal, že všechny nemoci přicházejí z Číny, studenti byli v šoku a nechápali, jak ho to ve třicátých letech napadlo.

Každá skupina nás něčím překvapila. Ve výsledku to bylo široké spektrum řešení, protože jsme při zadání netrvali ani na divadelním prostředí. Velmi zajímavý byl projekt, který Bílou nemoc umístil do chladicích věží a všechny postavy proměnil v ptáky, respektive holuby, kteří roznášejí infekce.

Nemáme o tom zprávy, ale určitě by bylo zajímavé to zjistit. Jsme s nimi ve spojení, takže se na to určitě zeptáme. Stejně tak by bylo krásné, kdyby se některého z navržených projektů ujalo některé z domácích divadel a připravilo inscenaci třeba do příštího ročníku Pražského Quadriennale.