Ředitelka Národní galerie Alicja Knastová: Musíme být otevřenější a přátelštější

Ano, budu. Díky tomu, že mám kolem sebe kolegy, kteří jsou ke mně velmi vstřícní, mohu češtinou slušně mluvit. Myslím, že v řeči problém rozhodně není. Navíc jsem to při nástupu slíbila a já své sliby plním.

Ne. Den před touto akcí nám byl totiž do galerie doručen anonymní mail, ve kterém bylo uvedeno, co se chystá. Byla jsem sice poněkud překvapená, ale rozhodně k těm umělcům necítím žádnou zášť. Myslím si, že díky pandemické situaci spousta tvůrců seděla frustrovaná doma a byla v tenzi, a tohle mohl být jeden z důsledků té situace.

Ne, vůbec. Ani předtím a ani potom. Zřejmě chtěli udělat jen ten happening ve dvoraně Veletržního paláce. Veškerou diskusi odmítli. Ale pro mě je to stále otevřené téma. Nebráním se žádné diskusi, jsem připravená konstruktivně diskutovat s kýmkoli.

Výstavy jsou součástí výstavního plánu, který je schvalován s předstihem několika měsíců. A to s ohledem na všechny výstavní prostory a objekty, které Národní galerie spravuje. Zároveň je důležité zmínit i fakt, že máme danou určitou sumu peněz, se kterou musíme vyjít. I umění se musí ohlížet na finance.

Ráda bych ji udělala. Podle výzkumů vím, že česká veřejnost nemá o moderním polském umění velkou znalost. Ale chtěli bychom tuto prezentaci rozšířit na současné umění celé střední Evropy. Hlavním tématem bude intimita, protože v období pandemie se lidé až příliš uzavírali do sebe a koukali hlavně do tabletů, mobilů či počítačů. Chceme vedle sebe postavit videoart, performance i klasické obrazy a plastiky. S otevřením počítáme na podzim ve Veletržním paláci.

V první řadě je to výstava Snící rebelka malířky Toyen, která byla ve Valdštejnské jízdárně díky velkému zájmu veřejnosti prodloužena do 22. srpna. K 18. srpnu navštívilo expozici 49 800 lidí. Také bych určitě zmínila retrospektivu Viktora Pivovarova Moskevská gotika, kterou lze vidět ve Veletržním paláci do 21. listopadu.