RECENZE: Tragigroteskní obraz totality ve vinohradském Studiu

Už v Liberci se Dominikovi podařilo vystihnout absurditu a zábavnost této komedie, v níž Havel postavou dramatika Jeníka a jeho ženy Marie míří sebeironicky ke karikatuře intelektuálské společnosti 60. let. Hra má vtipně vystavěnou zápletku, kde to, co se děje na scéně, zároveň slouží jako námět Jeníkovy aktovky, a realita se mění v pseudointelektuální žvanění.