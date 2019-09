RECENZE: Pipes And Pints se už umí protáhnout i pousmát

O’Neill je zpěvák se širším záběrem než jeho předchůdce. Čerpá z rockové hudby, punku, metalu i country, a to všechno se objevuje v jeho výrazu. Jeho projev je příjemný, agresivity je v něm tak akorát, je melodický a je pro něj důležité, aby melodické linie byly v písničkách nepřehlédnutelné. Proto je škoda, že je na albu zvukově trochu utopen. V písni Diamonds And Dreams vlastně není hlavní zpěv moc slyšet.

Pipes And Pints na novém albu nepopřeli své kořeny. Jejich písně jsou razantní, energické i vcelku agresivní, to jim muzikanti ponechali jako otisk let, kdy se ve tvorbě opírali o hard core. Současně jsou to skladby přehledné, čitelné, pestré v inspiracích a dospěle uklidněné.