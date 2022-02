RECENZE: Panoptiko jsou silnější, když se neomezují

Hned úvodní písnička Bathory odkrývá záměr. Ozvou se fujara a cimbál, navodí atmosféru a za chvíli do toho vplují rázný kytarový riff a drsný zvuk metalových kapel. Bathory je o ženách, které si partnery pro život vybírají podle jejich finanční situace. Je to téma dnešní i historické, a tyto dva pohledy se mísí nejen v této skladbě.

Panoptiko stojí na energickém rockovém soundu. Písněmi nicméně proplouvají přiznávky jiných žánrů a hudebních nálad různých míst. V Gilotině je to koketérie s francouzským šansonem (výborný nápad je zvuk padající gilotiny, jenž se stal rytmickou součástí písně), španělské rytmy kastanět jsou v písni Sancho Panza, country v Hej svatý, tango v Posledním tangu. Jihoamerický ráz je v Escobarovi, ruská nálada (i balalajka) pak v Rasputinovi.

Všechny tyhle skladby, ač jsou co do inspirace každá z jiného těsta, tvoří nosnou hudební myšlenku kapely. Horší je to v písních, v nichž další inspirace nejsou. Pokud nabídnou jen metalový riff nebo se v nich prvotní nápad moc nerozvine (což se děje v písních Všudebil, Escobar, Dýchám či Řvát), přitažlivost mizí, jsou tuctové.