RECENZE: Michal Hrůza v souznícím objetí se symfoniky

U příležitosti dvaceti let na scéně odehrál se svou Kapelou Hrůza v roce 2018 koncert v pražském Rudolfinu. Pozval si na něj symfonický orchestr a snad tehdy založil cosi, k čemu se bude vracet i v budoucnu. Protože to bylo vystoupení úspěšné, podniká letos tři podobné koncerty. Ten první se odehrál v Praze v Troji, druhý na zámku Kačina a poslední proběhne 24. června v Brně na Špilberku.

Hrůza a jeho kolegové v kapele vybrali sadu svých populárních písniček, kterým pak klávesista Karel Heřman vystavěl aranže pro symfonický orchestr. Vybrat pro tu práci právě jeho byla dobrá volba, protože jako člen Kapely Hrůzy její skladby dokonale zná, ví, co jim prospěje, a stejně tak posoudí, co by jim už neslušelo.