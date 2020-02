RECENZE: Kapela Lindemann ukázala úplně všechno

Lindemann je projekt zpěváka skupiny Rammstein Tilla Lindemanna a švédského hudebníka a producenta Petera Tägtgrena. Vznikl v roce 2013, v době, kdy Rammstein nebyli příliš aktivní, a přežil do doby, když už zase aktivní jsou. První album Skills In Pills (2015) je nazpívané v angličtině, to loňské v němčině.